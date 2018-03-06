У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар»

PanARMENIAN.Net - У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку премии «Оскар» на вечеринке после церемонии награждения.

Мужчина схватил статуэтку, когда артистка отложила ее, чтобы пообщаться с другими гостями, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.

Вору удалось скрыться. Журналисты сообщили, что видели, как Макдорманд плакала на улице после того, как оставила все попытки найти пропажу.

Позже злоумышленника задержал фотограф, работавший на мероприятии. Статуэтка была возвращена актрисе. Отмечается, что Макдорманд попросила отпустить мужчину, и тот растворился в толпе. Информацию о том, что артистка получила «Оскар» обратно, подтвердил ее представитель.

Макдорманд завоевала награду как лучшая актриса за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Статуэтку ей вручила Дженнифер Лоуренс.