Азербайджан займет $1,5 млрд для поставки газа в Германию
6 марта 2018 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Для обеспечения поставок газа из Азербайджана правительство Германии намерено предоставить кредитную гарантию на крупный займ азербайджанского госпредприятия в немецком банке. Об этом говорится в письме парламентского статс-секретаря при министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру.
Размер займа составляет 1,5 млрд долларов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
«Эти газовые поставки должны внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения Европы и Германии», - говорится в письме Шпана.
Энергетический концерн E.on еще в 2013 году заключил с Азербайджаном долгосрочный контракт о поставках природного газа с месторождения на Каспийском море. Соглашение предусматривает ежегодное получение немецкой компанией 1,45 млрд кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 годы.
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