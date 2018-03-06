Саудовская Аравия построит мегагород в Египте

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия построит мегагород на территории Египта. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд. Он анонсировал проект после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Город будет расположен на юге Синайского полуострова. Для проекта создадут фонд развития объемом 10 миллиардов долларов. О сделке по строительству мегагорода объявлено за три недели до президентских выборов в Египте, на которых ас-Сиси выдвигается на второй срок, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.

В октябре 2017 года Мухаммад бен Салман Аль Сауд объявил о планах строительства в Саудовской Аравии инновационного города NEOM на берегу Красного моря. Площадь города составит 26 тысяч квадратных километров и захватит сразу несколько островов. Город будет построен на северо-западе королевства — от египетского территории Синайского полуострова его будет отделять залив Красного моря.

На начальном этапе реализации проекта в строительство города вложат 500 миллиардов долларов. План включает возведение моста через Красное море, который соединит Саудовскую Аравию и Египет.

NEOM — не первый проект мегагорода для Саудовской Аравии. Власти королевства пытались возвести подобные города ранее. Самым масштабным проектом должен был стать King Abdullah Economic City — его представили еще в 2005 году, однако строительство так и не было завершено. По состоянию на 2015 год, строительство закончили на 15 процентов.