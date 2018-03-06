ООН обвинила Мьянму в продолжении «этнических чисток» мусульман-рохинджа
6 марта 2018 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Мьянма продолжает политику «этнических чисток» мусульман-рохинджа, проводя «кампанию террора и принуждая к голоду» представителей этой народности в штате Ракхайн. Об этом помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор заявил 6 марта, обращаясь к членам данной этнической группы, укрывшимся в лагерях для беженцев на территории соседнего государства Бангладеш.
С начала конфликта около 700 тысяч мусульман-рохинджа из Мьянмы нашли пристанище в этой стране. По словам Гилмора, в последнее время характер насилия изменился: «ожесточенное кровопролитие и массовые изнасилования» уступили место «менее интенсивной кампании» запугивания и лишения доступа к продуктам питания, пишет Deutsche Welle.
Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. В результате погибли около 400 человек, а сотни тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш. Гуманитарные организации опасаются за их жизнь в связи с тяжелыми погодными условиями, дефицитом воды и продуктов питания в лагерях для беженцев.
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