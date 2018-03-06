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Instagram запустит голосовые и видеозвонки

Instagram запустит голосовые и видеозвонки
6 марта 2018 - 14:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram ведет подготовку к запуску в приложениях функций голосовых и видеозвонков.

На новые возможности указывают файлы и пиктограммки Call (звонок) и Video Call (видеозвонок), обнаруженные в APK приложений Instagram и Instagram Direct, пишет Ferra.ru со ссылкой на ресурс TechCrunch.

Если функции заработают, Instagram станет еще большей угрозой для Snapchat.

Последний уже имеет возможность видеозвонков, но она труднодоступна для пользователей, чтобы совершить видеозвонок надо перейти на страницу профиля нужного пользователя и выбрать кнопку в специальном окне чата.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: В Instagram появятся голосовые и видеозвонки
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