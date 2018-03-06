Instagram запустит голосовые и видеозвонки
6 марта 2018 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram ведет подготовку к запуску в приложениях функций голосовых и видеозвонков.
На новые возможности указывают файлы и пиктограммки Call (звонок) и Video Call (видеозвонок), обнаруженные в APK приложений Instagram и Instagram Direct, пишет Ferra.ru со ссылкой на ресурс TechCrunch.
Если функции заработают, Instagram станет еще большей угрозой для Snapchat.
Последний уже имеет возможность видеозвонков, но она труднодоступна для пользователей, чтобы совершить видеозвонок надо перейти на страницу профиля нужного пользователя и выбрать кнопку в специальном окне чата.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Безос сменил Гейтса на месте богатейшего человека планеты по версии Forbes По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило $1,2 трлн. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров в мире
В Сирии разбился российский транспортный самолет: 32 человека погибли По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли
Кристина Си ушла из Black Star: Имя осталось у лейбла Права на песни и сценическое имя остались у лейбла
Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут первую с 2000 года встречу на высшем уровне Эта встреча на высшем уровне станет первым подобным мероприятием с 2000 года и состоится в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи