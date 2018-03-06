Начальник Объединенного штаба: У ОДКБ есть обязательства перед Арменией, но не Карабахом

PanARMENIAN.Net - Ситуация в зоне карабахского конфликта напряженная, но «не настолько, чтобы Армения и Азербайджан отнимали друг у друга столицы». Об этом заявил на пресс-конференции 6 марта начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Анатолий Сидоров, комментируя заявление президента Армении Ильхама Алиева о необходимости «возвращения азербайджанцев в Ереван».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.

Сидоров напомнил, что в советское время две страны жили в мире и согласии, следовательно, существующий сегодня конфликт вполне можно было разрешить мирным путем, пишет Sputnik-Армения.

Представитель ОДКБ добавил также, что у организации есть обязательства перед Арменией, и в случае, если армянское государство подвергнется внешней агрессии, то структура обязана оказать ей военную и иную поддержку. Однако эти обязательства ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах.

«Граждане Армении должны быть уверены в том, что ОДКБ не оставит их в беде», — сказал он.

Но для этого Армения, как и любое другое государство-член организации, сама должна обратиться за помощью. ОДКБ не имеет полномочий самостоятельно вмешиваться в ту или иную конфликтную ситуацию, ибо это противоречит принципу суверенитета государств.