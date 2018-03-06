В Риме при строительстве метро нашли виллу II века

PanARMENIAN.Net - При строительстве римского метро археологи нашли виллу II века. Исследователи полагают, что дом принадлежал одному из генералов императора Адриана.

На станции «Амба Арадам», на глубине 12 метров исследователи обнаружили виллу военачальника. Она соединялась с преторианскими бараками коридором. Дом был площадью около 300 квадратных метров, в нем было 14 комнат. Полы в здании были украшены черно-белой мозаикой с цветочными мотивами, стены украшены фресками и мраморной плиткой. Комнаты располагались вокруг квадратного атриума, в центре которого археологи нашли остатки фонтана, пишет N+1 со ссылкой на газету Ansa.

По другую сторону бараков археологи нашли развалины строения, которое, по-видимому, служило складом-холодильником. На это указывали идущие по сторонам здания кирпичные бордюры, изоляционные трубы и резервуары для воды. Также исследователи нашли строительные инструменты, формы, используемые для строительства фундамента, золотые кольца и амулеты.

Вилла и склад были заброшены и, по-видимому, во второй половине III века, они были разрушены. В 271-275 годах при императоре Аврелиане в Риме построили новые крепостные стены и все строения по периметру снесли, чтобы враги не могли их использовать в качестве укрытия.

Линию С римского метро, ведущую из центра на восток города, начали строить в 2000-е годы, первый участок новой ветки открыли в 2014 году. Во время строительства на площади Венеции были найдены руины атенея (аналога высших учебных заведений), основанного императором Адрианом. Под одной из центральных станций «Амба Арадам» строители в 2017 году обнаружили бараки преторианской гвардии II века.