ОДКБ в 2018 году проведет вдвое больше военных учений

PanARMENIAN.Net - В 2018 году в Европе планируется провести в два раза больше военных учений, чем в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он уточнил, что ОДКБ проведет в октябре-ноябре учения коллективных авиационных сил. «В этом году проведем учения коллективных авиационных сил. Сроки - октябрь-ноябрь 2018 года. Место проведения - Центральноазиатский регион коллективной безопасности», - сказал он, пишет ТАСС.

По его словам, в ходе учений, в частности, будут отрабатываться задачи по переброске воинских контингентов в район учений.

Сидоров уточнил, что сейчас создается объединенное управление, которое отработает вопрос планирования переброски войск. Он напомнил, что в 2018 году также планируются учения «Боевое братство», которые пройдут на территории четырех государств - членов ОДКБ, в числе которых и Армения.