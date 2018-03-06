// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ОДКБ в 2018 году проведет вдвое больше военных учений

ОДКБ в 2018 году проведет вдвое больше военных учений
6 марта 2018 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2018 году в Европе планируется провести в два раза больше военных учений, чем в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он уточнил, что ОДКБ проведет в октябре-ноябре учения коллективных авиационных сил. «В этом году проведем учения коллективных авиационных сил. Сроки - октябрь-ноябрь 2018 года. Место проведения - Центральноазиатский регион коллективной безопасности», - сказал он, пишет ТАСС.

По его словам, в ходе учений, в частности, будут отрабатываться задачи по переброске воинских контингентов в район учений.

Сидоров уточнил, что сейчас создается объединенное управление, которое отработает вопрос планирования переброски войск. Он напомнил, что в 2018 году также планируются учения «Боевое братство», которые пройдут на территории четырех государств - членов ОДКБ, в числе которых и Армения.

Ссылки по теме:
TASS. Post-Soviet security bloc to hold joint air force drills
 Самое значимое
В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Храм Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срокХрам Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срок
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламент Нидерландов признал Геноцид армянПарламент Нидерландов признал Геноцид армян
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армянПарламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин
Белорусский эксперт: Армения смогла предотвратить продажу РСЗО «Полонез» Азербайджану
«Взгляд»: Зачем Алиев создает миф о «древнем и великом Азербайджане»
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Безос сменил Гейтса на месте богатейшего человека планеты по версии Forbes По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило $1,2 трлн. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров в мире
В Сирии разбился российский транспортный самолет: 32 человека погибли По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли
Кристина Си ушла из Black Star: Имя осталось у лейбла Права на песни и сценическое имя остались у лейбла
Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут первую с 2000 года встречу на высшем уровне Эта встреча на высшем уровне станет первым подобным мероприятием с 2000 года и состоится в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи