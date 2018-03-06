ОДКБ в 2018 году проведет вдвое больше военных учений
6 марта 2018 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году в Европе планируется провести в два раза больше военных учений, чем в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Он уточнил, что ОДКБ проведет в октябре-ноябре учения коллективных авиационных сил. «В этом году проведем учения коллективных авиационных сил. Сроки - октябрь-ноябрь 2018 года. Место проведения - Центральноазиатский регион коллективной безопасности», - сказал он, пишет ТАСС.
По его словам, в ходе учений, в частности, будут отрабатываться задачи по переброске воинских контингентов в район учений.
Сидоров уточнил, что сейчас создается объединенное управление, которое отработает вопрос планирования переброски войск. Он напомнил, что в 2018 году также планируются учения «Боевое братство», которые пройдут на территории четырех государств - членов ОДКБ, в числе которых и Армения.
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