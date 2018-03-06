Сериал «Черное зеркало» продлен на 5-й сезон

PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix объявил о продлении сериала «Черное зеркало» на еще один, пятый сезон.

Ранее создатели картины не раз говорили о готовности снять продолжение картины, но впервые сделали это официально. Дату возможной премьеры в Netflix пока не называют, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, исследующий то, как стремительное развитие технологий может изменить жизнь человечества. Премьера картины состоялась в 2011 году. С тех пор на экраны вышло четыре сезона сериала, которые в разные годы были награждены многими премиями, в том числе «Эмми» и BAFTA.

Недавно Netflix запустил онлайн-сервис по мотивам одного из эпизодов четвертого «Черного зеркала»: приложение, аналогичное с тем, что показано в сериале, определяет, как долго два человека могут встречаться друг с другом.