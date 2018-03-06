Букмекеры верят в победу Левона Ароняна на шахматном турнире претендентов

PanARMENIAN.Net - 10 марта в Берлине стартует шахматный турнир претендентов, победитель которого получит право сыграть матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

На данный момент участники предстоящего турнира в рейтинговой таблице ФИДЕ располагаются в следующем порядке: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2808, Владимир Крамник (Россия) – 2800, Уэсли Со (США) – 2799, Левон Аронян (Армения) – 2794, Фабиано Каруана (США) – 2784, Дин Лижэнь (Китай) – 2769, Александр Грищук (Россия) – 2767, Сергей Карякин (Россия) – 2763.

Несколько ведущих букмекерских контор Европы, в том числе российские («Марафон», Bwin, «888»), отдают предпочтение армянскому гроссмейстеру Левону Ароняну, сообщает пресс-служба НОКА.

В первом туре 10 марта встречаются: Левон Аронян – Дин Лижэнь, Владимир Крамник – Александр Грищук, Сергей Карякин – Шахрияр Мамедъяров, Фабиано Каруана – Уэсли Со (США).