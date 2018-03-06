Кристина Си ушла из Black Star: Имя осталось у лейбла
6 марта 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица армянского происхождения Кристина Саркисян, выступавшая под псевдонимом Кристина Си (Kristina Si), не стала продлевать контракт с лейблом Black Star и покинула проект российского исполнителя Тимати. Об этом сообщается на официальной странице лейбла в Instagram.
Права на песни и сценическое имя остались у лейбла. Музыкальный лейбл Black Star официально объявил об окончании сотрудничества с певицей.
«Black Star сообщает, что все авторские и смежные права на музыкальные произведения певицы, которые были выпущены в период сотрудничества с лейблом, фото- и видео- контент, в том числе музыкальные видеоклипы и товарный знак Kristina Si/Кристина Си принадлежат музыкальному лейблу Black Star»,- говорится в заявлении лейбла.
Саркисян в свою очередь заявила, что продолжит сольную карьеру, под каким именем - пока неизвестно.
Кристина Си присоединилась к Black Star в 2013 году, подписав пятилетний контракт.
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