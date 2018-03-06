В Сирии разбился российский транспортный самолет: 32 человека погибли
6 марта 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 16:00 (по Еревану). Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы, пишет РИА Новости.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было». Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.
Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.
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