В Сирии разбился российский транспортный самолет: 32 человека погибли

PanARMENIAN.Net - В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 16:00 (по Еревану). Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было». Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.