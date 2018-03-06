Безос сменил Гейтса на месте богатейшего человека планеты по версии Forbes
6 марта 2018 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Владелец Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. Американский Forbes 6 марта обнародовал 32-й ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров.
По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило $1,2 трлн. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров в мире.
Минимальный взнос для членства в этом клубе 20 богатейших людей планеты — $39 млрд, что на 28% больше, чем в 2017 году.
Рейтинг в 2018 году возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд. Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%.
Безос — первый и единственный миллиардер в мире с двенадцатизначным состоянием — 27 ноября 2017 года оно впервые превысило $100 млрд.
Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на $4 млрд, до $90 млрд. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет — самый знаменитый инвестор в мире стал богаче еще почти на $8,4 млрд, его состояние оценивается в $84 млрд.
В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины: Алиса Уолтон (оценка состояния $58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).
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