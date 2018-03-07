PanARMENIAN.Net - 7 марта по положению на 09:00 часов в Армении автодороги в основном открыты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. В Сюникской области туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей. Со стороны России столпились 140 автомобилей.