// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении автодороги в основном открыты

В Армении автодороги в основном открыты
7 марта 2018 - 10:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 7 марта по положению на 09:00 часов в Армении автодороги в основном открыты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. В Сюникской области туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей. Со стороны России столпились 140 автомобилей.

 Самое значимое
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и ФранциюАвиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Из РФ обратно в Армению отправили 250 кг клубники с трипсом В ягодах нашли насекомых, похожих на западного (калифорнийского) цветочного трипса
МИД РФ об аннулировании Цюрихских протоколов: Мы за нормализацию армяно-турецких отношений «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие», – сказала Захарова
Almazian Symphony выпустил клип на кавер-версию легендарной песни Seven Nation Army (видео) Almazian Symphony посвятил этот клип полузащитнику сборной Армении и «Арсенала» Генриху Мхитаряну, а также всем футбольным фанатам
В Петербурге мигрантам продавали паспорта вымышленной страны По ее словам, от имени этого учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения