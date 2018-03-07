В Армении автодороги в основном открыты
7 марта 2018 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 марта по положению на 09:00 часов в Армении автодороги в основном открыты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. В Сюникской области туман.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
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