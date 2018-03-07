У побережья Австралии нашли 132-летнее послание в бутылке

PanARMENIAN.Net - Семья из австралийского Перта обнаружила на пляже старейшее послание в бутылке - ее выбросили в океан 132 года назад, говорят эксперты.

В старинной бутылке, которую заметила в песке Тоня Илман, прогуливаясь с семьей по пляжу, оказалась обернутая бечевкой записка. Развернув записку, Илманы обнаружили выцветшие записи, сделанные чернилами от руки, а также напечатанное сообщение - просьбу к нашедшему послание связаться с консульством Германии.

На записке стояла дата - 12 июня 1886 года и название немецкого парусного судна - «Паула», пишет BBC.

Семья отнесла находку в музей штата, где после консультаций с учеными из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание действительно пришло из XIX века. До сих пор старейшим считалось послание, найденное через 108 после отправки.

«Невероятно, но в немецких архивах нашелся оригинальный метеорологический журнал «Паулы», в котором была сделанная капитаном запись от 12 июня 1886 года», - рассказал доктор Росс Андерсон.

Запись свидетельствовала о том, что в этот день за борт судна была выброшена бутылка. Дата и координаты в ней совпадали с теми, что были указаны в сообщении в бутылке, найденной Илманами.

Как объяснили ученые, в 1864-1933 годы бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений. Однако к настоящему моменту найдено только 662 послания из этих бутылок, но не сами емкости.