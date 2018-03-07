Глава МИД НКР и Каспршик обсудили обстановку на карабахской передовой

PanARMENIAN.Net - 6 марта министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а также затронули ряд вопросов, касающихся деятельности офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Каспршика принял также министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, на встрече состоялся обмен мнениями касательно работы, ведущейся в направлении урегулирования карабахского конфликта, и оперативно-тактической обстановки на передовой.

Ранее Маилян заявил, что ожидания Республики Арцах, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса личного представителя лействующего председателя ОБСЕ. По его словам, стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования.