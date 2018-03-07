В Азербайджане группа боевиков планировала теракты
7 марта 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели антитеррористическую спецоперацию на севере страны, уничтожены террористы, планирующие теракты в республике. Об этом сообщили в ведомстве.
«В результате оперативных мероприятий была выявлена и обезврежена так называемая террористическая группа «Хачмазский джам, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, «6 марта 2018 года активисты джамаата Сабир Арулла оглы Мамедов и Тарлан Сафар оглы Салимов, будучи уличенными в попытке организации терактов, при задержании оказали вооруженное сопротивление оперативной группе СГБ».
«В результате ответного огня террористы С.Мамедов и Т.Салимов были уничтожены», — сообщили в пресс-службе.
На месте преступления обнаружены кустарные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы.
«Оперативные мероприятия были осуществлены на основании возбужденного уголовного дела по статьям «подготовка к теракту», «участие в преступном сообществе», — говорится в сообщении.
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