Америабанк будет предоставлять кредиты в размере 100.000-10 млн драмов онлайн и без залога

PanARMENIAN.Net - Америабанк представил два новых вида потребительских услуг в режиме онлайн – скоринговые кредиты и кредиты в рассрочку. Внедренные с марта расширенные услуги под названием «Величие не мешает скорости» по предоставлению потребительского кредита подразумевают продоставление крупных кредитов в быстром и автоматизированном режиме.

Теперь в Америабанкеклиент буквально за считанные минуты сможет получить кредит от 100.000 до 10 млн драмов без залога или гарантии. При этом до 31 марта за предоставление и обслуживание кредита комиссия взиматься не будет.

По словам директора по линии розничных операций Америабанка Армана Барсегяна, начиная с марта не только клиенты Америабанка, но и все остальные желающие могут воспользоваться данными услугами.

«Клиенты Америабанка имеют возможность прямо на месте получить решение по этим кредитам без предоставления документов и ожидания анализа со стороны банка. Получить кредит можно как в филиалах банка, так и посредством онлайн и мобильного банкинга, если клиент является держателем карты Америабанка», - сказал Барсегян и подчеркнул, что для держателей карт утверждение кредита и заключение договора производится в режиме онлайн, после чего сумма кредита сразу зачисляется на текущий счет заемщика. Таким образом, им вообще не придется ходить в банк.

Те лица, которые не являются клиентами Америабанка, после получения подтверждения по кредиту в режиме онлайн должны посетить банк для подписания кредитного договора.

«Три процесса разработки кредита - подача заявки, оценка рисков и принятие решения, а также предоставление кредита, полностью автоматизированы. То есть, не будет никакой ручной работы. Решение будет приниматься на основе анализа созданной банком цифровой системы, на основе разных цифровых баз данных, а не на основе предоставления получателем всевозможных документов», - отметил Барсегян.

Номибнальная ставка по скоринг-кредитам будет в пределах 21%, срок погашения составляет до 60 месяцев.

«Для клиентов банка в таком виде будут доступны и овердрафты, и потребительские кредиты, которые погашаются по графику. Потребительские кредиты доступны в драмах, а овердрафт также в инвалюте»,- добавил Барсегян.

Oколо месяца назад Америабанк в тестовом режиме внедрил систему финансирования покупок - речь идет об услугах кредитования в рассрочку на сумму от 100.000 до 1,5 млн драмов. Эта процедура также полностью автоматизирована, эффективные проценты при кредитовании в рассрочку не превышают 24%, а срок погашения составляет до 60 месяцев.

«В течение месяца мы расширим список партнеров: будем сотрудничать с крупными сетями магазинов мобильных устройств, строительных материалов, бытовой техники, и клиенты на месте смогут подать заявку на кредит и узнать о решении в течение нескольких минут», - отметил директор.

По словам Барсегяна, в планах также цифровизация других услуг банка, помимо потребительских кредитов.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, который предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.