Страны СНГ согласовали действия по предотвращению распространения курения

PanARMENIAN.Net - Эксперты стран СНГ согласовали проект плана совместных действий по предотвращению распространения курения, который был подготовлен Минздравом РФ, и направили его на внутригосударственное согласование — в том числе, в правительство РФ. Часть мер, которые предлагаются в плане, повторяют идеи антитабачной концепции Минздрава, которая обсуждается в российском правительстве, но не нашла поддержки у экономического блока.

В Минске 19-20 февраля в Исполнительном комитете СНГ прошло дополнительное заседание экспертной группы по согласованию двух проектов документов, касающихся развития сотрудничества государств Содружества в сфере здравоохранения. Одним из документов стал проект плана совместных действий по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения.

Источник, знакомый с ходом обсуждения плана, сообщил, что по итогам заседания эксперты одобрили проект и направили его на внутригосударственное согласование. Согласно протоколу мероприятия, в заседании приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана (в основном — представители министерств здравоохранения), а также сотрудники исполкома, пишет РИА Новости.

Согласно проекту плана совместных действий стран СНГ, основным его разработчиком выступает Минздрав РФ, основными исполнителями — государства-участники Содружества, а также Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ (он будет ежегодно рассматривать ход реализации документа).

Срок реализации плана — 2018-2022 годы. Он содержит в себе несколько блоков мероприятий — организационно-правовые, организационно-практические, информационное и научное обеспечение, финансовое обеспечение, а также механизм контроля.

Предполагается, что в указанный временной период страны-члены СНГ, в частности, разработают и осуществят комплекс мер, направленных на защиту госполитики противодействия потреблению табака от «воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачных организаций». Кроме того, будут подготовлены рекомендации по повышению акцизов на уровень не ниже среднего среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, в 2018-2022 годы государства-участники Содружества разработают и осуществят меры для снижения количества вредных веществ в табачных изделиях и полного раскрытия состава табачных изделий и выделяемых ими веществ.

Среди других предлагаемых в плане мер — «размещение на табачной продукции предупреждений о вреде потребления табачных изделий в виде фотоизображений, занимающих не менее 65% каждой основной стороны упаковки табачной продукции, и внедрение «простой упаковки» табачных изделий». Данную меру также предлагается реализовать в 2018-2022 годы.

Некоторые предложения касаются инновационных и альтернативных способов курения, например, кальянов. Так, до 2020 года предлагается реализовать полный запрет на рекламу, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий, табачной продукции или потребления табака, в том числе — ввести запрет на выкладку табачной продукции и использование кальянов в местах общественного питания.