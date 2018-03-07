В Лорийской области Армении откроется новый горнолыжный курорт

PanARMENIAN.Net - В Лорийской области Армении будет создан новый крупный горнолыжный курорт. Правительство Армении одобрило инветиционную программу по созданию центра.

Комплекс будет построен на территории сел Антарашен и Лермонтово. Генеральный план проекта составит одна из лучших международных компаний Ecosign, которая намерена вложить порядка 30 млрд драмов.

Комплекс будет включать 3 канатные дороги, лыжные трассы, несколько гостиниц, ресторанов и пр. Весь комплекс сможет принимать по 2000 человек в день. На первом этапе программы планируется создать 1570 рабочих мест.

В дальнейшем на курорте можно будет проводить и международные соревнования, поскольку трассы будут построены по стандартам Международной горнолыжной федерации.