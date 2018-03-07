Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
7 марта 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в южном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).
С противоположной стороны границы мониторинг осуществил полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
6 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
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