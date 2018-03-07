Порноактриса подала в суд на Трампа
7 марта 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Порнозвезда Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Stormy Daniels, подала в Лос-Анджелесе иск против президента США Дональда Трампа.
Как следует из судебных документов, Клиффорд намерена добиться, чтобы соглашение с Трампом о конфиденциальности было признано недействительным. По заявлению адвоката порноактрисы, одним из аргументов является то, что Трамп якобы не подписал подобное соглашение, пишет Deutsche Welle.
Согласно судебным документам, Клиффорд и адвокат Трампа Майкл Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Соглашение предусматривает «различные условия и обязательства не только для Клиффорд, но и для Трампа». Помимо этого, в договоре содержится требование о подписи всех сторон, «включая господина Трампа».
В середине февраля Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов (105 тысяч евро). В судебном заявлении говорится, что адвокат президента США с начала 2018 года пытался при помощи «принуждения» и «запугивания» склонить порноактрису «подписать ложное заявление, в котором она заявляет, что сведения о ее отношениях с Трампом являются недостоверными». В исковом заявлении также утверждается, что интимная связь Клиффорд и Трампа, начавшись летом 2006 года, продлилась до 2007 года. В 2005 году Дональд Трамп заключил брак со своей нынешней женой Меланией. В марте 2006 года родился их общий ребенок - сын Барон.
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