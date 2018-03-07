Саргсян направил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с катастрофой российского транспортного самолета Ан-26, произошедшей в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента РА.

Президент Саргсян попросил от имени всего армянского народа и от себя лично передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в свою очередь, направил телеграмму соболезнования председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

Карапетян от имени правительства Армении и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Министерство обороны России сообщило, что в Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. По последним данным, погибли 39 человек, все они были военнослужащими. Предварительной причиной катастрофы минобороны считает технические неполадки.