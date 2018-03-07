В Москву 8 марта завезли 50 млн цветов, в том числе - из Армении
7 марта 2018 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В преддверии 8 марта в Москву завезли 50 млн цветов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«К 8 марта предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов. Несмотря на морозы, весна уже в городе», - написал Собянин в Twitter.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что По данным Россельхознадзора, к Международному женскому дню чаще всего привозят тюльпаны. Как правило, партии поставляют из Армении, Эквадора, Кении, Италии, Колумбии и Таиланда, пишет агентство «Москва».
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