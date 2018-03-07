Президент Карабаха обсудил с Каспршиком ситуацию на передовой

PanARMENIAN.Net - 7 марта президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

6 марта министр иностранных дел НКР Масис Маилян принял Анджея Каспршика. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а также затронули ряд вопросов, касающихся деятельности офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Каспршика принял также министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. На встрече состоялся обмен мнениями касательно работы, ведущейся в направлении урегулирования карабахского конфликта, и оперативно-тактической обстановки на передовой.