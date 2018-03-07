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Украденную картину Врубеля представят на выставке в Армении

Украденную картину Врубеля представят на выставке в Армении
7 марта 2018 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване, в Музее русского искусства, 17 марта откроется выставка под названием «Возвращение украденного «Врубеля». Об этом сообщается на странице музея «Арарат» в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года передал президенту Армении Сержу Саргсяну картину Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», украденную из Армении в 1995 году.

«Работа «Демон и Ангел с душой Тамары», кроме огромного художественного значения, представляет также исторический интерес. Она была создана для богато иллюстрированного издания сочинений Михаила Лермонтова к 50-летию со дня смерти поэта (1891 г.). К работе над иллюстрациями были привлечены все известнейшие художники России того времени. В рамках этого заказа Врубель исполнил 36 рисунков, 20 из них вошло в упомянутое издание, 11 из которых иллюстрировали «Демона»,- говорится в записи музея.

«Демон и Ангел с душой Тамары» из Музея русского искусства (коллекция профессора А.Абрамяна) – финальный сюжетный лист этого цикла.

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Запись музея «Арарат» в Facebook
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