По образам легендарных женщин создали серию Barbie
7 марта 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Mattel сообщила о том, что в ближайшее время выпустит кукол Barbie, которые будут напоминать 17 известных женщин. Среди них — художница Фрида Кало, летчица Амелия Эрхарт, режиссер Пэтти Дженкинс, футболистка Сара Гама, боксер Никола Адамс.
«Все эти женщины ломали стереотипы и вдохновляли новые поколения», — говорится в сообщении Mattel. «81% мам во всем мире с волнением смотрят, на кого хотят походить их дочери. Barbie в этой дискуссии придерживается позиции, что это должен быть положительный образ», — указывает компания, пишет РБК.
Mattel обещает, что все куклы будут доступны в магазинах, однако при этом не уточняет, когда именно они поступят в продажу. В компании также сообщили, что в комплекте с куклой будет небольшой буклет с рассказом о биографии героини.
Это уже не первый раз, когда Mattel выпускает куклы, прообразами которых были известные женщины. В частности, выходили модели, похожие на фехтовальщицу Ибитихай Мухаммад и балерину Мисти Коупленд.
Куклу Barbie создала американка Рут Хандлер. Она взяла за основу сделанную в Германии куклу Бильд Лилли, похожую на настоящую женщину, к которой существовало несколько нарядов. Американская создательница назвала куклу в честь своей дочери Барбары.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Из РФ обратно в Армению отправили 250 кг клубники с трипсом В ягодах нашли насекомых, похожих на западного (калифорнийского) цветочного трипса
МИД РФ об аннулировании Цюрихских протоколов: Мы за нормализацию армяно-турецких отношений «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие», – сказала Захарова
Almazian Symphony выпустил клип на кавер-версию легендарной песни Seven Nation Army (видео) Almazian Symphony посвятил этот клип полузащитнику сборной Армении и «Арсенала» Генриху Мхитаряну, а также всем футбольным фанатам
Украденную картину Врубеля представят на выставке в Армении «Демон и Ангел с душой Тамары» из Музея русского искусства (коллекция профессора А.Абрамяна) – финальный сюжетный лист этого цикла