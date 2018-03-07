В Петербурге мигрантам продавали паспорта вымышленной страны

PanARMENIAN.Net - Сотрудники правоохранительных органов выявили группу мужчин, которые продавали мигрантам документы несуществующего государства карибского бассейна, организовав в Петербурге его «консульство». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена организованная группа. Установлено, что ее участники организовали на территории Санкт-Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства карибского бассейна», — сказала Волк, пишет РИА Новости.

По ее словам, от имени этого учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения, которые впоследствии сбывали иностранцам, прибывающим в РФ для трудоустройства.

«Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов являлся 44-летний петербуржец. Стоимость услуг варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей», — отметила Волк.

Полицейские задержали 64-летнего лидера сообщества, выполнявшего роль «консула» этого вымышленного государства, изъяли фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехнику.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.