В Петербурге мигрантам продавали паспорта вымышленной страны
7 марта 2018 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники правоохранительных органов выявили группу мужчин, которые продавали мигрантам документы несуществующего государства карибского бассейна, организовав в Петербурге его «консульство». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена организованная группа. Установлено, что ее участники организовали на территории Санкт-Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства карибского бассейна», — сказала Волк, пишет РИА Новости.
По ее словам, от имени этого учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения, которые впоследствии сбывали иностранцам, прибывающим в РФ для трудоустройства.
«Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов являлся 44-летний петербуржец. Стоимость услуг варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей», — отметила Волк.
Полицейские задержали 64-летнего лидера сообщества, выполнявшего роль «консула» этого вымышленного государства, изъяли фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехнику.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.
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