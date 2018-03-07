Из РФ обратно в Армению отправили 250 кг клубники с трипсом
7 марта 2018 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 марта в Санкт-Петербург из Армении самолетом привезли 250 кг клубники. В аэропорту Пулково клубнику встретили инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В ягодах нашли насекомых, похожих на западного (калифорнийского) цветочного трипса.
«По результатам лабораторной экспертизы специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердили наличие в свежих ягодах опасного карантинного вредителя растений», - сообщили в Управлении Россельхознадзора, пишет «Комсомольская правда».
Все 250 килограммов ягод, а вместе с ними и живых трипсов, отправили обратно в Армению.
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