Турецкая армия проведет операцию на территории Ирака

PanARMENIAN.Net - Турецкие и иракские власти проведут совместную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Как пишел gazeta.ru со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, иракские власти хотят начать операцию после парламентских выборов 12 мая. «Правительство Ирака хочет очистить страну от террористических организаций», — прокомментировал решение турецкий министр.

В настоящий момент ВС Турции при поддержке лояльных Анкере сирийских формирований проводят операцию против курдов в анклаве Африн на севере страны. Объявленная цель - остановление контроля над территорией, находящейся под контролем курдских вооруженных формирований YPG.