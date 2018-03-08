// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Турецкая армия проведет операцию на территории Ирака

Турецкая армия проведет операцию на территории Ирака
8 марта 2018 - 15:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкие и иракские власти проведут совместную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Как пишел gazeta.ru со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, иракские власти хотят начать операцию после парламентских выборов 12 мая. «Правительство Ирака хочет очистить страну от террористических организаций», — прокомментировал решение турецкий министр.

В настоящий момент ВС Турции при поддержке лояльных Анкере сирийских формирований проводят операцию против курдов в анклаве Африн на севере страны. Объявленная цель - остановление контроля над территорией, находящейся под контролем курдских вооруженных формирований YPG.

 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший
Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа
Эрдоган: Курды сбили участвующий в операции в Сирии турецкий военный вертолет
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Мусаси отказал Шлеменко в реванше
Из РФ обратно в Армению отправили 250 кг клубники с трипсом В ягодах нашли насекомых, похожих на западного (калифорнийского) цветочного трипса
МИД РФ об аннулировании Цюрихских протоколов: Мы за нормализацию армяно-турецких отношений «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие», – сказала Захарова
Almazian Symphony выпустил клип на кавер-версию легендарной песни Seven Nation Army (видео) Almazian Symphony посвятил этот клип полузащитнику сборной Армении и «Арсенала» Генриху Мхитаряну, а также всем футбольным фанатам