Мусаси отказал Шлеменко в реванше

PanARMENIAN.Net - Голландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси резко высказался о возможном реванше с россиянином Александром Шлеменко.

«Когда я выходил на бой против Шлеменко, то чувствовал, что сильнее его. Тем не менее, в самом начале он сломал мне орбитальную кость, и я вынужден был изменить план на бой, больше контролировать его», – приводит слова Мусаси Матч.тв.

«Я никогда не дам реванш Шлеменко. Я победил, а остальное не имеет значения. Теперь меня ждет бой с чемпионом», - отметил он. Мусаси выиграл у Шлеменко судейским решением, вызвавшим много споров и нареканий