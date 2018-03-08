В Бельгии исчезли миллиарды Каддафи

PanARMENIAN.Net - Более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах,

Как пишет Интерфакс со ссылкой на бельгийский еженедельник Le Vif, по данным на 29 ноября 2013 года, 16,1 млрд евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company. Эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Бельгийские власти обнаружили исчезновение значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более 5 млрд евро.

При этом, по заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих авуаров.

Муаммар Каддафи руководил Ливией более 40 лет и был убит повстанцами в октябре 2011 года - после вспышки гражданской войны, бомбардировок Ливии и пленения повстанцами.