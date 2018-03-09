В Армении появился новый постоянный координатор ООН
9 марта 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 марта министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного постоянного координатора ООН и постоянного представителя Программы развития ООН Шомби Шарпа по случаю вручения копий аккредитационных писем.
Налбандян отметил, что Армения с момента присоединения к ООН активно участвует в работе Организации и ее структур и намерена продолжать свою вовлеченность с позитивной повесткой дня в деле реализации целей ООН. Министр высоко оценил эффективное сотрудничество между правительством Армении и представительством ООН в Армении, подчеркнув, что новоназначенный глава представительства ООН внесет свой вклад в дело эффективной реализации программ ООН в Армении.
Шарп отметил, что не пожалеет усилий для обеспечения непрерывности продуктивной реализации совместных проектов Армении и ООН в разных областях.
В ходе встречи стороны коснулись Целей устойчивого развития (ЦУР), и в этом контексте обе стороны с удовлетворением отметили, что в Армении активно проходит процесс их осуществления.
Собеседники затронули вопросы подготовки к саммиту Международной организации Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.
Налбандян проинформировал Шарпа об усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
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