// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении появился новый постоянный координатор ООН

В Армении появился новый постоянный координатор ООН
9 марта 2018 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - 6 марта министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного постоянного координатора ООН и постоянного представителя Программы развития ООН Шомби Шарпа по случаю вручения копий аккредитационных писем.

Налбандян отметил, что Армения с момента присоединения к ООН активно участвует в работе Организации и ее структур и намерена продолжать свою вовлеченность с позитивной повесткой дня в деле реализации целей ООН. Министр высоко оценил эффективное сотрудничество между правительством Армении и представительством ООН в Армении, подчеркнув, что новоназначенный глава представительства ООН внесет свой вклад в дело эффективной реализации программ ООН в Армении.

Шарп отметил, что не пожалеет усилий для обеспечения непрерывности продуктивной реализации совместных проектов Армении и ООН в разных областях.

В ходе встречи стороны коснулись Целей устойчивого развития (ЦУР), и в этом контексте обе стороны с удовлетворением отметили, что в Армении активно проходит процесс их осуществления.

Собеседники затронули вопросы подготовки к саммиту Международной организации Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.

Налбандян проинформировал Шарпа об усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

 Самое значимое
В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Храм Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срокХрам Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срок
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламент Нидерландов признал Геноцид армянПарламент Нидерландов признал Геноцид армян
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армянПарламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин
Белорусский эксперт: Армения смогла предотвратить продажу РСЗО «Полонез» Азербайджану
«Взгляд»: Зачем Алиев создает миф о «древнем и великом Азербайджане»
Серж Танкян поблагодарил Нидерланды за признание Геноцида армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Пентагон: США могут уничтожить Россию с помощью подлодок‍ Генерал уверен, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить
Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент «Город Африн окружен, мы можем войти в город в любой момент», - сказал он
Азербайджан и Грузия подписали план двустороннего военного сотрудничества В ходе встречи министры обороны обсудили вопросы сотрудничества между руководимыми им структурами в сфере верификации и контроля над вооружением
34 шахматиста представят Армению на личном мужском ЧЕ На чемпионате Европы также сыграет лидер сборной Армении Элина Даниелян