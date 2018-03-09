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В Армении все дороги проходимы: Ларс закрыт

В Армении все дороги проходимы: Ларс закрыт
9 марта 2018 - 12:24 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 марта, по состоянию на 10:00, все автодороги на территории Армении проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На территории Ширакской области Армении идет снег.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех автомобилей.

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