В Армении все дороги проходимы: Ларс закрыт
9 марта 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 марта, по состоянию на 10:00, все автодороги на территории Армении проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
На территории Ширакской области Армении идет снег.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех автомобилей.
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