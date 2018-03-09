Мхитарян – претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
9 марта 2018 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - УЕФА запустил голосование на выбор лучшего игрока недели по итогам прошедших матчей в 1/8 финала Лиги Европы.
В число претендентов попал полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян, забивший гол в матче с «Миланом» (2:0).
Помимо него, в списке претендентов - полузащитник «Зальцбурга» Валон Бериша, оформивший дубль в матче с дортмундской «Боруссией» (2:1), защитник «Лиона» Марсело Фильо, забивший гол ЦСКА (1:0) и хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков с голом и ассистом в матче с «Лацио» (2:2), пишет Sports.ru.
Итоги голосования будут известны 10 марта.
Матч «Арсенал»-«Милан» состоялся 8 марта. Мхитарян на 15 минуте открыл счет, забив гол с подачи Месута Озила.
РанееМхитарян был признан лучшим игроком «Арсенала» за февраль.
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