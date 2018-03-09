Могерини: Армения и ЕС никогда не были настолько близки
9 марта 2018 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз никогда не были настолько близки, как сейчас. Об этом заявила комиссар ЕС по внешней политике Федерика Могерини в своем видеообращении участникам «Конференции европейского планирования», проходящей в эти дни в Ереване.
Подчеркнув, что в ноябре 2017 года в Брюсселе Европейский союз подписал 3 основополагающих соглашения с Арменией, Могерини высказала надежду, что они улучшат жизнь людей как в Армении, так и в ЕС, пишет Радиож «Свобода».
«Мы также подписали другие соглашения, которые призваны улучшить коммуникации между Арменией и ЕС воздушными и наземными путями. Мы попросили организации гражданского общества помочь нам своими советами и предложениями, чтобы эти соглашения действительно были бы успешными», - отметила Могерини.
Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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