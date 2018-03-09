Обама хочет вести собственное шоу на Netflix
9 марта 2018 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о создании собственного шоу. Об этом сообщает 9 марта газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По информации собеседников издания, пока переговоры носят предварительный характер, и формат передачи еще не определен. Однако известно, что обсуждается участие в шоу не только самого бывшего главы Белого дома, но и его жены Мишель.
Отмечается, что в планируемом шоу Обама не собирается комментировать действия нынешнего президента США Дональда Трампа. В основу передачи планируется положить «вдохновляющие истории», которые будут освещать бывший президент и его жена, пишет Deutsche Welle.
Главными темами передачи должны стать проблемы, которые занимали Барака Обаму во время пребывания у власти: реформа здравоохранения, миграция, проблемы глобального потепления, избирательное право. Кроме того, Мишель Обама может продвигать свою излюбленную тему о вопросах правильного и здорового питания.
«На протяжении всей своей жизни они поднимали истории о людях, которые старались незаметно изменить мир к лучшему. Рассматривая свои будущие личные планы, они продолжают искать новые способы помощи тем, кто хочет поделиться своими историями», - заявил старший советник бывшего президента Эрик Шульц.
По информации издания, Netflix будет оплачивать бывшему президенту эксклюзивный контент, но о какой сумме идет речь, пока неизвестно.
Показывать шоу Обамы будут исключительно на крупнейшей в мире стриминговой платформе. По информации NYT, Apple и Amazon, которые также владеют собственными стриминговыми сервисами, заинтересованы в переговорах с Обамой о сотрудничестве.
Издание отмечает, что после ухода из Белого дома Обама ведет «незаметный» образ жизни, редко проявляет публичную активность и занят написанием мемуаров.
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