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Трамп и Ким Чен Ын встретятся для переговоров о разоружении

Трамп и Ким Чен Ын встретятся для переговоров о разоружении
9 марта 2018 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп согласился на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом после беседы с Трампом рассказал начальник Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён.

Южнокорейский чиновник сам встречался с Ким Чен Ыном в ходе визита в Пхеньян после Олимпийских игр. Там северокорейский лидер заявил, что КНДР готовы воздержаться от дальнейших ядерных испытаний. Ким Чен Ын также предложил встретиться с Трампом «как можно скорее».

Трамп заверил Чон Ый Ёна, что готов провести такую встречу до мая 2018 года, пишет Meduza.

Если встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится, это будут первые личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.

Объявление о встрече было сделано на следующий день после того, как США в очередной раз расширили санкции против КНДР. Новые ограничения были введены из-за использования боевого отравляющего вещества для убийства Ким Чен Нама — брата Ким Чен Ына.

Ссылки по теме:
CNN. Trump accepts offer to meet Kim Jong Un
Meduza: Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться лично для переговоров о разоружении. Трамп согласился
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