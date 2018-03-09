Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане с 12 по 17 марта пройдут широкомасштабные учения с участием различных видов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

В учениях примут участие до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, пишет АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе учений войска будут выполнять задачи «по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения».

В ходе учений на различных полигонах будут проводиться боевые стрельбы с использованием новых систем вооружения, недавно принятых на вооружение.