В Германии собирают подписи против депортации больного раком 14-летнего армянина
9 марта 2018 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В немецком городе Эссен местные жители организовали акцию в поддержку приехавшего из Армении на лечение в Германию 14-летнего Эдгара С., которого хотят депортировать.
У Эдгара лимфома Ходжкина - это тяжелое онкологическое заболевание, требующее постоянной терапии и присмотра врачей. Чтобы спасти сына от смерти, родители продали все свое имущество в Армении два года назад и переехали в Германию, где подали заявление на предоставление убежища. Сына они сразу же отправили на лечение в отдел детской онкологии университетской больницы Эссена, в которой мальчику немедленно назначили химиотерапию, пишет Germania.one.
Параллельно сложному курсу лечения, Эдгар посещает школу. Он быстро интегрировался в школе и имеет очень хорошую успеваемость. Кроме того, мальчик очень дружелюбен и почти сразу обзавелся друзьями. Однако сейчас Эдгар и его семья оказались в сложной и даже опасной ситуации. Миграционное ведомство недавно сообщило им о предстоящей депортации на родину, как безопасную страну происхождения.
Для семьи с больным ребенком это был настоящий удар, поскольку депортация в Армению автоматически подразумевает прекращение эффективного лечения для Эдгара. Родители в ужасе, ведь 11 лет назад они уже потеряли одного ребенка в возрасте 6 лет от аналогичного заболевания.
Случай всколыхнул не только армян, но также школу и общественность города. Одноклассники организовали программу поддержки Эдгара, и с помощью учеников других классов, родителей и учителей собрали уже 1000 подписей против депортации. Директор школы призналась, что решение ведомства шокировало ее. Она считает, что мальчик заслуживает не только шанса вылечиться, но и получить хорошее образование.
Тем временем собранные подписи уже переданы в комитет по петициям в городской совет, а 15 марта в миграционном ведомстве пройдет слушание по делу Эдгара, где решится его судьба.
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