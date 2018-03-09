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Саргсян в Берлине примет участие в торжественной церемонии открытия Турнира претендентов

Саргсян в Берлине примет участие в торжественной церемонии открытия Турнира претендентов
9 марта 2018 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 9 марта с рабочим визитом отбудет в Федеративную Республику Германия. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Саргсян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Турнира претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.

В качестве почетного гостя турнира президент Армении 10 марта совершит первый ход партии.

Состав участников турнира: Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Владимир Крамник (Россия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия).

Победитель двухкругового состязания 8 гроссмейстеров получит право сыграть матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия).

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