Саргсян в Берлине примет участие в торжественной церемонии открытия Турнира претендентов
9 марта 2018 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 9 марта с рабочим визитом отбудет в Федеративную Республику Германия. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Саргсян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Турнира претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.
В качестве почетного гостя турнира президент Армении 10 марта совершит первый ход партии.
Состав участников турнира: Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Владимир Крамник (Россия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия).
Победитель двухкругового состязания 8 гроссмейстеров получит право сыграть матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия).
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Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
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