Пентагон: США могут уничтожить Россию с помощью подлодок
9 марта 2018 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - США могут ответить на любую атаку со стороны России, считает председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Об этом он заявил в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии.
«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом», — отметил Хайтен, пишет РИА Новости.
Генерал уверен, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.
«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — заключил он.
Ранее группа сенаторов обратить к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых вооружениях.
По словам Путина, в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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