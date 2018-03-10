В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
10 марта 2018 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 марта по положению на 09:30 часов в Армении автодороги в основном проходимы. Об том сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.
На автодороге Сотк-Карвачар и Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей. Со стороны России столпились около 287 автомобилей.
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