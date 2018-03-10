В Турции суд освободил двух сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet

PanARMENIAN.Net - Суд Стамбула решил освободить двух известных журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet («Республика»). Под подписку о невыезде отпущены главный редактор Мурат Сабунджу и репортер Ахмет Шик.

Журналистам, которые провели под арестом более года, по-прежнему грозит тюремный срок по обвинению в связях с движением оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Обвинения предъявлены в общей сложности 17 сотрудникам Cumhuriyet. Исполнительный директор издания Акын Аталай остается под арестом. Прокуратура Стамбула потребовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет лишения свободы, пишет Deutsche Welle.

«Нет никаких поводов праздновать, наши коллеги остаются за решеткой, проблемы Турции не решены тем, что нас освободили», - заявил Ахмет Шик.

В феврале несколько турецких журналистов получили пожизненные сроки по обвинению в связях с Гюленом. Среди них - главный редактор закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат, писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак.

Турецкие власти обвиняют Фетхуллаха Гюлена в организации попытки военного переворота в июле 2016 года, сам Гюлен отрицает причастность к мятежу. В ходе путча погибли более 200 человек.