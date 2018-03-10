Во Флориде учителям разрешили носить оружие

PanARMENIAN.Net - Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт подписал закон, разрешающий учителям носить в учебные заведения пистолеты.

Мера должна помочь предотвращать инциденты со стрельбой в школах, пишет Gazeta.ru со ссылкой на CBS.

Кроме того, закон повышает возрастные ограничения для покупки некоторых видов оружия с 18 до 21 года.

14 февраля во Флориде бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 17 человек.