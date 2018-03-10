Во Флориде учителям разрешили носить оружие
10 марта 2018 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт подписал закон, разрешающий учителям носить в учебные заведения пистолеты.
Мера должна помочь предотвращать инциденты со стрельбой в школах, пишет Gazeta.ru со ссылкой на CBS.
Кроме того, закон повышает возрастные ограничения для покупки некоторых видов оружия с 18 до 21 года.
14 февраля во Флориде бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 17 человек.
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