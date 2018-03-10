Турецкий экс-министр не полетит в Нидерланды: Визит отменен
10 марта 2018 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Визит в Нидерланды бывшего министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи отменен. Об этом 9 марта сообщила официальный представитель голландского МИД Аннемейн ван ден Брук.
Стороны пришли к обоюдному согласию и сочли выбранное для визита время «неподходящим», отметила пресс-секретарь, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Algemeen Dagblad.
Экс-министр собиралась посетить город Девентер и встретиться с проживающими там турчанками. Турецкая сторона проинформировала МИД Нидерландов о предстоящей поездке.
Напряженность в отношениях между государствами возникла в марте 2017 года, когда турецкие министры, приехавшие в Нидерланды для агитации перед конституционным референдумом в Турции, были выдворены из страны. Несмотря на официальный отзыв своего посла из Анкары в феврале 2018 года, Нидерланды поддерживают контакты с турецкой стороной по вопросам безопасности и миграции, подчеркнула Ван ден Брук.
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