В «Барселоне» не исключают уход Месси за 700 млн евро
10 марта 2018 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Директор «Барселоны» по финансам и стратегии Панчо Шредер не исключил уход форварда Лионеля Месси за 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте аргентинского футболиста.
«Отступные в размере 700 миллионов евро, по нашему мнению, должны позволить Месси завершить карьеру в «Барселоне». Но надо помнить, что отступные Неймара мы тоже считали достаточно высокими, чтобы его удержать. Но вы знаете, чем все закончилось прошлым летом. Маловероятно, что кто-то попытается купить Месси, но в наше время много слегка сумасшедших»,- сказал Шредер, пишет Sport-express.ru со ссылкой на Sky.
В Примере сезона 2017-2018 Месси забил 24 гола и сделал 15 голевых передач в 27 матчах.
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