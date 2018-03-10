ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня в Карабахе около 220 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 4 по 10 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск Азербайджана нарушил режим прекращения огня около 220 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В период с 25 февраля по 5 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.