МОТ: В Армении уровень женской безработицы самый высокий на постсоветском пространстве

PanARMENIAN.Net - В Армении самый высокий уровень женской безработицы среди постсоветских государств. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Согласно данным МОТ, в 2018 году в Армении 17,3% женщин в возрасте от 25 лет безработны. По сравнению с 2017 годом, динамика ухудшилась. Из стран бывшего СССР это самый плохой показатель. На втором месте Латвия (8,6%), та третьем - Таджикистан (7,8%).

В Грузии положение чуть лучше - 7,7%. В Азербайджане доля безработных женщин составляет 4,8%, в России - 4,1%.

Согласно докладу, уровень женской безработицы по миру оставляет 6%, превышая уровень безработицы среди мужчин на 0,8%. В среднем на 10 работающих мужчин приходится 6 работающих женщин.

В странах Восточной Европы и Северной Америки уровень безработицы среди женщин ниже, чем среди мужчин. С другой стороны, в арабских и североафриканских странах женская безработица в два раза превышает мужскую. Общепринятые нормы поведения в этих странах способствуют тому, что женщины не допускаются к оплачиваемому труду.