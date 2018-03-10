МОТ: В Армении уровень женской безработицы самый высокий на постсоветском пространстве
10 марта 2018 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении самый высокий уровень женской безработицы среди постсоветских государств. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).
Согласно данным МОТ, в 2018 году в Армении 17,3% женщин в возрасте от 25 лет безработны. По сравнению с 2017 годом, динамика ухудшилась. Из стран бывшего СССР это самый плохой показатель. На втором месте Латвия (8,6%), та третьем - Таджикистан (7,8%).
В Грузии положение чуть лучше - 7,7%. В Азербайджане доля безработных женщин составляет 4,8%, в России - 4,1%.
Согласно докладу, уровень женской безработицы по миру оставляет 6%, превышая уровень безработицы среди мужчин на 0,8%. В среднем на 10 работающих мужчин приходится 6 работающих женщин.
В странах Восточной Европы и Северной Америки уровень безработицы среди женщин ниже, чем среди мужчин. С другой стороны, в арабских и североафриканских странах женская безработица в два раза превышает мужскую. Общепринятые нормы поведения в этих странах способствуют тому, что женщины не допускаются к оплачиваемому труду.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Ереване Концерт состоится 27 мая в большом концертном зале им. Арама Хачатуряна
Ураган в Грузии стал причиной разрушения домов, наводнений, оползней По данным службы в результате ветра в Тбилиси за пять часов были повреждены 68 деревьев, семь столбов освещения, шесть автомобилей, шесть рекламных билбордов и пять центральных газовых труб
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 (видео) Композиция станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу
Паралимпийские игры стартовали: Знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян На зимних Паралимпийских играх впервые имеют своих представителей Грузия (2 участника), Северная Корея (2) и Таджикистан (1)