СМИ: Курды уничтожили 313 боевиков и турецких солдат в ходе обороны Африна

PanARMENIAN.Net - Бойцы курдских отрядов отразили атаки формирований «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемых турецкой бронетехникой и артиллерией, в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо). Отряды «Сил народной самообороны» (СНС) вывели из строя несколько единиц бронетехники противника.

Формирования ССА и турецкие войска, наступавшие на позиции курдских ополченцев, потеряли за истекшие сутки 313 человек убитыми, в том числе нескольких полевых командиров и офицеров, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANF.

Оборона административного центра курдского региона к западу от Алеппо продолжается 49 дней. На стороне курдов сражаются отряды народного ополчения, направленные в Африн из Алеппо в конце февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что штурм Африна может начаться в любой момент: турецкие войска окружили город, установив контроль над районами Раджо и Джиндерес.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (являются частью «Сил демократической Сирии», костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии «Демократический союз» в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.